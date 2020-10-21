Автобусную остановку на улице Индустриальной в Пскове обустроят до 28 ноября
Автобусную остановку на улице Индустриальной в Пскове обустроят до 28 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.
Сейчас остановку в связи с ремонтными работами на улице временно перенесли в другое место. «Ведутся работы по реконструкции перекрестка Инженерной и Индустриальной. Движение на этом перекрестке осуществляется по знакам дорожного движения. По итогу реконструкции перекрестка будут выполнены работы по устройству автобусных остановок и светофорных объектов», - сообщили в УГХ и отметили, что по контракту подрядчик обязуется выполнить работы в срок до 28 ноября.