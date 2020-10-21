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Общество

Комитет по транспорту призвал псковских водителей и пешеходов подготовиться к зиме

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области призвал псковских водителей и пешеходов подготовиться к зиме. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в профильном комитете.

В комитете обратили внимание на то, что с наступлением осенне-зимнего периода ухудшаются дорожные условия. «Резкие перепады температуры, осадки в виде снега, а также сильный ветер могут в короткий срок изменить хорошо знакомую дорогу до неузнаваемости и преподнести вам неприятные сюрпризы. Поэтому владельцам транспортных средств нужно быть особенно внимательными и осторожными на дороге, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения», – отметили в профильном комитете.

Для обеспечения безопасности дорожного движения необходимо подготовить транспортные средства к эксплуатации в зимний период, заменив летнюю резину на зимнюю.

 «При нахождении в темное время суток на проезжей части дороги вне населенной местности необходимо иметь световозвращающие приспособления», – посоветовали в комитете пешеходам.

«Уважаемые водители, не торопитесь, будьте предельно внимательны и осторожны! Ваша жизнь в ваших руках», – заключили в комитете.

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