В России разработали станцию, которая сама распознаёт маломобильные суда

10:37, 24 октября 2026, ПАИ

Станцию, способную самостоятельно обнаруживать и распознавать маломобильные суда, разработали инженеры из Тулы. Об этом сообщает телеканал «Первый Тульский».

Устройство весом примерно 200 килограммов принимает сигналы посредством микрофонов, обрабатывает их и с помощью искусственного интеллекта вычисляет, какой объект оказался в зоне наблюдения.

За основу взяли рупорный принцип, знакомый ещё с советских времён: 21 модуль собрали в единую систему и дополнили современным программным обеспечением с нейросетью. Станция сама анализирует данные и делает вывод о цели. На разработку ушло два года.

Проект ведут специалисты передовой инженерной школы «Тульская инженерная школа «Интеллектуальные оборонные системы». Комплекс полностью готов и уже успешно прошёл лабораторные испытания.