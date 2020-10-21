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Общество

Владимир Путин присвоил звание Героя Труда Никите Михалкову

Михаил Метцель/ТАСС

Никите Михалкову президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда. 21 октября режиссеру исполнилось 75 лет, пишет ТАСС.

Глава государства подписал указ о присвоении звания Героя Труда режиссеру, актеру, деятелю культуры Никите Михалкову за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу, а также поздравил его с днем рождения.

Никита Михалков родился 21 октября 1945 года в Москве, советский и российский киноактер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Является обладателем «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля и номинантом на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» и Гран-при Каннского кинофестиваля за фильм «Утомленные солнцем».

Известные фильмы Михалкова - «Пять вечеров», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Родня» и др.

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