«Поэму» продлили псковские профсоюзы для жителей Северо-Запада
База отдыха «Пушкиногорье» и Псковский областной совет профессиональных союзов объявляют о продолжении действия программы «Поэма», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа.
«Поэма» – это программа для жителей Псковской области и Северо-Западного федерального округа РФ, включающая в себя проживание на базе отдыха, расположенной в непосредственной близости от пушкинских мест.
Программа рассчитана на заселение с понедельника по четверг (3 дня/ 3 ночи) и включает также питание – завтрак и ужин.
Заказать путевку и получить дополнительную информацию можно по телефонам 8 (8112) 72-82-18, 72-45-69 и по адресу: Псков, улица Советская, 15, кабинеты 11 и 12.