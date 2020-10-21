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Общество

Чубайс попросил Путина отпустить его на пенсию

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Анатолий Чубайс попросил Владимира Путина отпустить его на пенсию. Об этом сообщают российские СМИ.

Глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отпустить его на пенсию. Некоторые источники подтверждают, что Чубайс может уйти из госкорпорации.

Анатолий Чубайс родился 16 июня 1955 года в Борисове Минской области, является советским и российским политическим, государственным и хозяйственным деятелем, экономистом. С 2008 года занимает должность генерального директора госкорпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года является председателем правления АО «Роснано». С ноября 1991 года Анатолий Чубайс занимает различные ключевые посты в российском государстве и государственных компаниях.

Был дважды женат. В настоящее время состоит в браке со своей третьей женой Авдотьей Смирновой. 

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