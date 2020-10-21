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Общество

«Бабу» съели в воинской части в Острове

Фото: группа «Островский район» «ВКонтакте».

День белорусской кухни прошел в воинской части 30734 в Острове в рамках Международного дня повара. Украшением праздничного стола военнослужащих стала «картофельная баба», сообщается в группе «Островский район» в социальной сети «ВКонтакте».

Мероприятие состоялось под руководством заместителя командира воинской части по тылу майора Сергея Карсакова и заместителя командира по военно-политической работе майора Юрия Котенева.

Праздничный стол приготовили тыловые службы, отвечающие за питание военнослужащих. Все национальные рецепты технологи подбирали под стандартный набор продуктов рациона, исходя из нормы довольствия, и адаптировали под строгие требования Минздрава.

Во время обеда военнослужащие ознакомились с традиционными белорусскими блюдами и узнали о главных национальных обычаях. Главным украшением праздничного армейского стола стало одно из самых любимых белорусами блюд из картошки – «картофельная баба».

Фото: группа «Островский район» «ВКонтакте».

Дни национальной кухни проводятся в воинской части 30734 на протяжении нескольких лет. Повара столовой уже познакомили военнослужащих с блюдами китайской, армянской, азербайджанской, украинской кухни. Мероприятия проводятся для разнообразия питания, сплочения воинского коллектива, укрепления морального и боевого духа военнослужащих.

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