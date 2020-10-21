Музыку Рахманинова и Сибелиуса услышат псковичи 1 ноября

13:57, 21 октября 2020, ПАИ

1 ноября в Большом концертном зале филармонии прозвучит музыка Сергея Рахманинова и Яна Сибелиуса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция».

Любители классической музыки услышат первую симфонию ми минор, созданную в последний год XIX века.

В этот вечер со сцены БКЗ филармонии прозвучит и Рапсодия на тему Паганини ля минор Сергея Рахманинова — уникальное явление в истории музыки по замыслу и содержанию.

Солист – лауреат международных конкурсов Андрей Гугнин (фортепиано).

Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».

Начало в 19:00. Купить билеты можно на сайте филармонии.