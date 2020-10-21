ВТБ нарастил портфель привлеченных средств физлиц на 15%

14:25, 21 октября 2020, ПАИ

По итогам 9 месяцев 2020 года портфель привлеченных средств ВТБ в розничном сегменте бизнеса (с учетом инвестпродуктов) увеличился на 15 %, превысив 6 трлн рублей. Основной прирост зафиксирован по накопительным счетам и инвестиционным продуктам, доля которых суммарно превысила в портфеле классические депозиты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка.

По состоянию на 1 октября на основные сберегательные продукты ВТБ (вклады, накопительные и текущие счета) пришлось 4,5 трлн рублей привлеченных средств, рост с начала года составил более 4 %. Самую высокую динамику продемонстрировал портфель накопительных счетов: по итогам сентября их объем вырос к началу года на 81 % и впервые превысил 1 трлн рублей.

Портфель вкладов физлиц в ВТБ по результатам 9 месяцев превышает 2,5 трлн рублей. Ранее этой осенью ВТБ запустил несколько новых депозитов в своей продуктовой линейке. Клиентам банка стали доступны вклады «Надежная основа» со ставкой до 5 % и «История успеха» – до 5,5 % (все ставки указаны с учетом подключаемой опции «Сбережения»).

Портфель средств, размещенных в инвестиционные продукты, увеличился на 59 % и превысил 1,6 трлн рублей. Портфель договоров страхования жизни вырос на 40 %, объем договоров доверительного управления ценными бумагами – на 38 %. На треть возросла сумма вложений клиентов банка в паевые инвестиционные фонды.

«Нынешний год во многом является переломным для российского рынка привлеченных средств физлиц. Впервые фокус потребителей сосредоточен не на классических депозитах, а на альтернативных продуктах – инвестиционных предложениях, которые выросли в этом году в 1,5 раза, и накопительных счетах, объем которых практически удвоился, – отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. – Вместе с тем в преддверии традиционно высокого спроса на сберегательные продукты в конце года мы запустили несколько промовкладов с повышенными ставками. Рассчитываем, что они будут способствовать продолжению тренда на общий рост нашего портфеля привлеченных средств по итогам этого года».