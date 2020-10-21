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Общество

Выплаты на детей без подачи заявлений в России продлили до 1 марта 2021 года

До 1 марта 2021 года в России продлили выплаты на детей без подачи заявлений. Выплаты предоставляются в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов, пишет ТАСС.

Госдума приняла в первом чтении и в целом законопроект «Единой России» о продлении до 1 марта 2021 года срока автоматического начисления ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет. Такие положения уже действовали с 1 апреля по 1 октября 2020 года. Посещение указанных органов в целях получения выплат будет прекращено в связи с пандемией коронавируса. Назначение будет осуществляться без подачи заявлений.

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