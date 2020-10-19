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Спорт

Золото завоевала псковичка на соревнованиях по боксу в Орле

Фото: Псковская областная федерация бокса.

Псковская спортсменка Анна Сергеева заняла первое место в Открытом кубке по боксу «Осенний вызов» в двух весовых категориях, сообщили Псковскому агентству информации в Псковской областной федерации бокса.

Девушка заняла первое место в двух весовых категориях до 67 и до 70 килограммов в возрастной категории «девушки 13-14 лет».

Фото: Псковская областная федерация бокса.

Соревнование проходило 20 и 21 октября в Орле с соблюдением всех санитарных требований и без болельщиков. Бои показывали в прямом эфире. В этом году в турнире участвовали 130 девушек из 30 городов России. Спортсменки соревновались в пяти возрастных и весовых категориях.

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