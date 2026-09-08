Областной чемпионат по мини-футболу среди женских команд пройдёт в Пскове
Чемпионат Псковской области по мини-футболу 7 х 7 среди женских команд пройдёт на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 23 и 24 сентября. Об этом ПАИ сообщили в региональной федерации футбола.
В случае, если на турнир заявится не более пяти команд, он пройдёт по круговой системе. Продолжительность матчей – два тайма по 25 минут.
Победителей и призёров наградят кубками и дипломами министерства спорта Псковской области. Пять футболисток получат индивидуальные призы.
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