Областной чемпионат по мини-футболу среди женских команд пройдёт в Пскове

16:46, 08 сентября 2026, ПАИ

Чемпионат Псковской области по мини-футболу 7 х 7 среди женских команд пройдёт на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 23 и 24 сентября. Об этом ПАИ сообщили в региональной федерации футбола.

В случае, если на турнир заявится не более пяти команд, он пройдёт по круговой системе. Продолжительность матчей – два тайма по 25 минут.

Победителей и призёров наградят кубками и дипломами министерства спорта Псковской области. Пять футболисток получат индивидуальные призы.