Сборная России по футболу в октябре проведёт товарищеские матчи с Намибией и Нигерией

14:43, 08 сентября 2026, ПАИ

Футболисты сборной России проведут два товарищеских матча на домашних стадионах в октябре. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Встреча с командой Намибии запланирована на 3 октября в Екатеринбурге. Соперник, занимающий 121-ю строчку в рейтинге ФИФА, ещё никогда не встречался со сборной России. Игра в столице Урала станет для российской команды первой товарищеской на этом стадионе, который ранее принимал четыре матча чемпионата мира 2018 года.

6 октября подопечные Валерия Карпина сыграют в Нижнем Новгороде против сборной Нигерии, которая располагается на 26-м месте в рейтинге ФИФА. Нигерийцы трижды становились победителями Кубка африканских наций. Единственная очная встреча с россиянами состоялась в июне прошлого года в «Лужниках» и завершилась вничью со счётом 1:1.

Напомним, что 29 сентября российская сборная проведёт товарищеский матч с командой Ирана.