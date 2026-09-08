Сборная России по футболу в октябре проведёт товарищеские матчи с Намибией и Нигерией
Футболисты сборной России проведут два товарищеских матча на домашних стадионах в октябре. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Встреча с командой Намибии запланирована на 3 октября в Екатеринбурге. Соперник, занимающий 121-ю строчку в рейтинге ФИФА, ещё никогда не встречался со сборной России. Игра в столице Урала станет для российской команды первой товарищеской на этом стадионе, который ранее принимал четыре матча чемпионата мира 2018 года.
6 октября подопечные Валерия Карпина сыграют в Нижнем Новгороде против сборной Нигерии, которая располагается на 26-м месте в рейтинге ФИФА. Нигерийцы трижды становились победителями Кубка африканских наций. Единственная очная встреча с россиянами состоялась в июне прошлого года в «Лужниках» и завершилась вничью со счётом 1:1.
Напомним, что 29 сентября российская сборная проведёт товарищеский матч с командой Ирана.
Сборная России по футболу в октябре проведёт товарищеские матчи с Намибией и Нигерией
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