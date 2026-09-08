Вратарь сборной России Матвей Сафонов претендует на приз лучшему вратарю года

15:56, 08 сентября 2026, ПАИ

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов вошёл в число номинантов на награду лучшему вратарю года по версии France Football. Об этом сообщила пресс-служба французского издания, учреждающего премию.

В минувшем сезоне Сафонов стал первым номером парижского клуба, выиграв конкуренцию у Люки Шевалье. Вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции и Межконтинентальный кубок. На счету российского вратаря 27 матчей в сезоне, в 12 из которых он сохранил ворота в неприкосновенности.

Сафонов – один из десяти претендентов на трофей. Вместе с ним на награду претендуют Яссин Буну (Марокко), Тибо Куртуа (Бельгия), Грегор Кобель (Швейцария), Эмилиано Мартинес (Аргентина), Эдуар Менди (Сенегал), Жоан Гарсия, Давид Райя, Унаи Симон (все – Испания), а также Возинья (Кабо-Верде).

Имя обладателя приза станет известно 26 октября на церемонии вручения «Золотого мяча», которая впервые пройдёт в Лондоне.