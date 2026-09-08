Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Вратарь сборной России Матвей Сафонов претендует на приз лучшему вратарю года

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов вошёл в число номинантов на награду лучшему вратарю года по версии France Football. Об этом сообщила пресс-служба французского издания, учреждающего премию.

Матвей Сафонов. Фото: РФС

В минувшем сезоне Сафонов стал первым номером парижского клуба, выиграв конкуренцию у Люки Шевалье. Вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции и Межконтинентальный кубок. На счету российского вратаря 27 матчей в сезоне, в 12 из которых он сохранил ворота в неприкосновенности.

Сафонов – один из десяти претендентов на трофей. Вместе с ним на награду претендуют Яссин Буну (Марокко), Тибо Куртуа (Бельгия), Грегор Кобель (Швейцария), Эмилиано Мартинес (Аргентина), Эдуар Менди (Сенегал), Жоан Гарсия, Давид Райя, Унаи Симон (все – Испания), а также Возинья (Кабо-Верде).

Имя обладателя приза станет известно 26 октября на церемонии вручения «Золотого мяча», которая впервые пройдёт в Лондоне.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






08 сентября 2026

Областной чемпионат по мини-футболу среди женских команд пройдёт в Пскове
08 сентября 2026

Вратарь сборной России Матвей Сафонов претендует на приз лучшему вратарю года
08 сентября 2026

Сборная России по футболу в октябре проведёт товарищеские матчи с Намибией и Нигерией
08 сентября 2026

Двухматчевая серия игр между «Луки-Энергией – 2» и «Динамо-Карелией» стартует сегодня
08 сентября 2026

Псковская «Стрела» заняла 11-е место на всероссийском турнире «Кожаный мяч» в Салавате
08 сентября 2026

Псковская биатлонистка завоевала вторую медаль на межрегиональных соревнованиях в Смоленской области
08 сентября 2026

Сенатор Мельникова посетила псковскую спортшколу «Ника»
08 сентября 2026

Пскович Павел Продченко стартовал в 34-й веломногодневке «Дружба народов Северного Кавказа»

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...