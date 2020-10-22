0
00:22
Вакцина «Вектора» от коронавируса безопасна для пожилых и аллергиков
23:47
Вопрос о передаче имущества Псково-Изборского музея-заповедника в федеральную собственность рассмотрят депутаты
23:28
Более 31 километра Гдовской трассы отремонтировали в этом году
22:57
97 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки
22:51
Два новых очага коронавируса выявили в Псковской области
22:20
Пикет против дистанционного образования состоится в Пскове
21:34
Псковский музей-заповедник опубликовал список экскурсий и программ на выходные
Еще новости
Общество

Вакцина «Вектора» от коронавируса безопасна для пожилых и аллергиков

Фото: pixabay

Представители центра «Вектор», которые разработали вторую вакцину против коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», заявили о безопасности их препарата для пожилых людей и аллергиков, сообщает ТАСС со ссылкой на директора центра Рината Максютова.

По его словам, по итогам испытаний установлено, что вакцина полностью безопасна как для здоровых людей, так и для лиц с хроническими заболеваниями, аллергиков, лиц старшего возраста.

Более того, специалисты рассматривают возможность дальнейшего использования вакцины «ЭпиВакКорона» для клинических исследований на детях в возрасте от 14 до 17 лет, уточнил он.

Вакцина «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована на прошлой неделе, а первой появившейся в России вакциной от коронавируса стала разработка центра Гамалеи «Спутник V».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Вакцина «Вектора» от коронавируса безопасна для пожилых и аллергиков Проблемы организации дистанционной работы обозначил Владимир Путин Жестких ограничений из-за коронавируса в России не планируется – Путин Псковские медработники начнут вакцинироваться от коронавируса с завтрашнего дня Условия окончания пандемии в России назвал вирусолог Для работающих с коронавирусом медиков Псковской области выделили более 74 млн рублей Минпросвещения не планирует требовать от учеников носить маски в школах В Псковской области одна группа в детском саду закрылась на карантин из-за COVID-19 Девять классов в Псковской области ушли на карантин из-за коронавируса Крымские ученые предложили лечить последствия COVID-19 концентратом винограда
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Вакцина «Вектора» от коронавируса безопасна для пожилых и аллергиков
22 октября 2020
Вакцина «Вектора» от коронавируса безопасна для пожилых и аллергиков
Вопрос о передаче имущества Псково-Изборского музея-заповедника в федеральную собственность рассмотрят депутаты
21 октября 2020
Вопрос о передаче имущества Псково-Изборского музея-заповедника в федеральную собственность рассмотрят депутаты
Более 31 километра Гдовской трассы отремонтировали в этом году
21 октября 2020
Более 31 километра Гдовской трассы отремонтировали в этом году
97 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки
21 октября 2020
97 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки
Два новых очага коронавируса выявили в Псковской области
21 октября 2020
Два новых очага коронавируса выявили в Псковской области
Пикет против дистанционного образования состоится в Пскове
21 октября 2020
Пикет против дистанционного образования состоится в Пскове
Псковский музей-заповедник опубликовал список экскурсий и программ на выходные
21 октября 2020
Псковский музей-заповедник опубликовал список экскурсий и программ на выходные
Конкурс профессионального мастерства «Абилимпикс» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21 октября 2020
Конкурс профессионального мастерства «Абилимпикс» (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...