Вакцина «Вектора» от коронавируса безопасна для пожилых и аллергиков

00:22, 22 октября 2020, ПАИ

Представители центра «Вектор», которые разработали вторую вакцину против коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», заявили о безопасности их препарата для пожилых людей и аллергиков, сообщает ТАСС со ссылкой на директора центра Рината Максютова.

По его словам, по итогам испытаний установлено, что вакцина полностью безопасна как для здоровых людей, так и для лиц с хроническими заболеваниями, аллергиков, лиц старшего возраста.

Более того, специалисты рассматривают возможность дальнейшего использования вакцины «ЭпиВакКорона» для клинических исследований на детях в возрасте от 14 до 17 лет, уточнил он.

Вакцина «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована на прошлой неделе, а первой появившейся в России вакциной от коронавируса стала разработка центра Гамалеи «Спутник V».