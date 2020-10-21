Девять классов в Псковской области ушли на карантин из-за коронавируса

14:45, 21 октября 2020, ПАИ

В Псковской области девять классов закрыты на карантин по коронавирусу. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

По состоянию на 21 октября в Псковской области девять классов в шести школах закрыты на карантин по коронавирусу, 243 ученика находятся на дистанционном обучении. Из-за коронавируса остается закрытой Яммская школа.

Из-за ОРВИ также закрыта одна школа в Великих Луках и один класс в образовательном учреждении Псковского района.

В детских садах области из-за коронавируса закрыта одна группа в одном детском саду. Еще две группы закрыты из-за ветрянки.