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Общество

Великолучанин оплатил алименты в 180 тысяч рублей, чтобы избежать ареста своих счетов

Чтобы избежать ареста своих счетов, великолучанин оплатил алименты в размере 180 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Ребенок мужчины уже совершеннолетний, но алиментные платежи ему в полном объеме выплачены не были. Судебные приставы наложили арест на счета должника в кредитных организациях.

Желая снять арест со своих счетов, великолучанин выплатил задолженность в полном объеме.

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