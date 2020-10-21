Великолучанин оплатил алименты в 180 тысяч рублей, чтобы избежать ареста своих счетов

15:11, 21 октября 2020, ПАИ

Чтобы избежать ареста своих счетов, великолучанин оплатил алименты в размере 180 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Ребенок мужчины уже совершеннолетний, но алиментные платежи ему в полном объеме выплачены не были. Судебные приставы наложили арест на счета должника в кредитных организациях.

Желая снять арест со своих счетов, великолучанин выплатил задолженность в полном объеме.