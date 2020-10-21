Прямая линия с населением прошла в псковском УФСИН
Прямая линия с населением прошла в УФСИН России по Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
На вопросы и обращения граждан, касающиеся деятельности УИС Псковской области и соблюдения прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных, отвечали представители регионального пенитенциарного ведомства и общественно-наблюдательной комиссии Псковской области.
В конце прямой линии участники мероприятия провели рабочую встречу, где обсудили обстановку в уголовно-исполнительной системе региона и отметили, что возникающие у граждан вопросы решают на местах администрации исправительных учреждений и следственных изоляторов.