Более 100 человек приняли участие в акции «Диктант Победы» в ПсковГУ

13:35, 26 апреля 2024, ПАИ

Более 100 человек приняли участие в Международной патриотической историко-просветительской акции «Диктант Победы» на площадке Псковского государственного университета, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

В ней приняли участие не только студенты вуза, но и представители псковского военкомата, регионального отделения Социального фонда России, компании «Почта России», активисты и общественники региона.

«Диктант Победы» включает в себя два варианта по 25 вопросов в каждом. Время ответа – 45 минут. Вопросы носят разноплановый характер: нужно вставить пропущенные слова в тексте, назвать автора поэмы, посвящённой войне, на основании приведённого отрывка назвать город, событие или участника военных действий. Некоторые вопросы связаны с художественными фильмами и монументами, посвящёнными «сороковым роковым».

Результаты акции можно узнать на сайте диктантпобеды.рф.

Добавим, в прошлом году число площадок «Диктанта Победы» превысило 21,5 тысячи, а число участников составило 1,9 млн человек. Организаторами акции выступают «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество при содействии Минпросвещения России, Рособрнадзора, Россотрудничества, движения «Волонтёры Победы», Российского союза ветеранов, Минобороны России, МВД России, Росгвардии, МЧС России.