Выставка «Псков и Санкт-Петербург. В авангарде морских традиций» работает в Москве

14:15, 26 апреля 2024, ПАИ

Выставка «Псков и Санкт-Петербург. В авангарде морских традиций» работает сегодня на стенде Псковской области на ВДНХ в Москве, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Впервые зрителям представлены исторические образцы судового, подводного и радиочастотного кабелей 1940–1980-х годов. Главным экспонатом является фрагмент «Кабеля жизни» (1942 год), проложенного по дну Ладожского озера во время энергетической блокады Ленинграда.

Представляет выставку руководитель направления по работе с ключевыми клиентами ООО «СКТ Групп» Александр Митенков.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.