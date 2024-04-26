Выставка «Псков и Санкт-Петербург. В авангарде морских традиций» работает в Москве
Выставка «Псков и Санкт-Петербург. В авангарде морских традиций» работает сегодня на стенде Псковской области на ВДНХ в Москве, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.
Впервые зрителям представлены исторические образцы судового, подводного и радиочастотного кабелей 1940–1980-х годов. Главным экспонатом является фрагмент «Кабеля жизни» (1942 год), проложенного по дну Ладожского озера во время энергетической блокады Ленинграда.
Представляет выставку руководитель направления по работе с ключевыми клиентами ООО «СКТ Групп» Александр Митенков.
О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.
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