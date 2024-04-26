Торжественное мероприятие ко Дню Знамени Победы прошло в Палкинском районе

14:19, 26 апреля 2024, ПАИ

Торжественное мероприятие ко Дню Знамени Победы состоялось в Добычинской школе Новоуситовской волости Палкинского района сегодня, 26 апреля, сообщает газета «Льновод».

Школьники выступили с концертной программой, а сотрудники учебного заведения подняли знамя.

Напомним, в 1930-е годы в Добычинской школе учился Герой Советского Союза Михаил Минин, водрузивший Знамя Победы над Рейхстагом.