Торжественное мероприятие ко Дню Знамени Победы прошло в Палкинском районе
Торжественное мероприятие ко Дню Знамени Победы состоялось в Добычинской школе Новоуситовской волости Палкинского района сегодня, 26 апреля, сообщает газета «Льновод».
Школьники выступили с концертной программой, а сотрудники учебного заведения подняли знамя.
Напомним, в 1930-е годы в Добычинской школе учился Герой Советского Союза Михаил Минин, водрузивший Знамя Победы над Рейхстагом.
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