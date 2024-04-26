О работе Псковской станции скорой медпомощи расскажут в программе «Анамнез»

13:14, 26 апреля 2024, ПАИ

Заместитель главного врача по лечебной работе Псковской станции скорой медицинской помощи Самир Аль-Араби и фельдшер медицины катастроф Полина Борзенкова станут гостями программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 апреля, в 14:00.

Чем обычная скорая помощь отличается от скорой медицины катастроф? Когда и в какое время поступает больше всего вызовов? Какой вызов считается ложным? Почему не надо раздражаться на многочисленные вопросы диспетчера? Когда надо идти в поликлинику, а не вызывать скорую? Как врачи скорой помощи спасаются от выгорания?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».