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Валерий Кузьмин – о модернизации БАМа: Дороги в России были важны в любые времена

Дороги в России были важны в любые времена, заявил ПАИ член Центрального совета Российского общества историков-архивистов, кандидат исторических наук Валерий Кузьмин, отвечая на вопрос о значимости инфраструктурных проектов в сфере транспорта для развития России.

Валерий Кузьмин – о модернизации БАМа: «Дороги в России были важны в любые времена». Фото: ПАИ

«Дороги были важны в любые времена. А в XXI веке возможно важнее, чем когда-либо. В России продолжаются большие стройки. БАМ и Транссиб – стратегические железнодорожные артерии будут модернизированы. По Ленинградской области до Санкт-Петербурга на автомобиле добираться стало очень удобно, в Псковской области продолжается ремонт и расширение трасс. На Черноморском побережье тоже большие планы», – сказал Валерий Кузьмин.

Он также особо отметил скорое начало строительства дороги Джубга – Сочи. «Предполагается, что она сократит время в пути от трассы М-4 «Дон» до Сочи в четыре раза. Кто хоть раз ездил по этой дороге знает, что серпантин – не самое приятное удовольствие. Но главное, что трасса проходит через все прибрежные населённые пункты. Въезды туда, а также городская инфраструктура замедляют движение. Если посмотреть на карту, то от Горячего Ключа до Сочи всего-то ничего расстояние, но в среднем у меня уходило семь часов. А в летний сезон – до 14 часов», – подчеркнул Валерий Кузьмин.

В то же время новая трасса будет проложена напрямую до Сочи, и добраться до города можно будет всего за два часа, сказал он. «Звучит невероятно», – заключил Валерий Кузьмин.

Напомним, что на днях президент России Владимир Путин встретился с ветеранами – строителями БАМа. Байкало-Амурская магистраль сделала возможным нынешний поворот на восток, а её модернизация открывает выход на растущие рынки Восточной Азии, заявил он.

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Валерий Кузьмин – о модернизации БАМа: Дороги в России были важны в любые времена
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