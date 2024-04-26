Псковская область первой в СЗФО приняла эстафету флага конкурса «Мастер года – 2024»

12:49, 26 апреля 2024, ПАИ

Церемония передачи эстафеты флага Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года – 2024» и подведение итогов регионального этапа проходит в Псковской инженерно-лингвистической гимназии сегодня, 26 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

На церемонию передачи флага съехались представители почти всех регионов СЗФО и победители конкурса прошлых лет.

Псковская область стала первым регионом Северо-Западного федерального округа, кто принял эстафету. Флаг из Ярославской области передала заместитель директора Ярославского колледжа сервиса и дизайна, финалист Всероссийского конкурса «Мастер года» 2023 года Татьяна Смирнова. Эстафету от Псковской области примет Мурманская область.

Эстафета флага стартовала 22 марта в федеральном технопарке профессионального образования в Калуге. Она призвана объединить педагогов СПО во всех федеральных округах России.

Отметим, в региональном этапе всероссийского конкурса участвуют десять преподавателей и мастеров из Псковской области. Всего на участие в отборочном этапе было получено 44 заявки.