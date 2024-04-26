О ещё одном герое СВО рассказал Михаил Ведерников

13:40, 26 апреля 2024, ПАИ

О ещё одном герое СВО, гвардии сержанте Олеге Трофимове, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Военнослужащий награждён медалью «За отвагу». «Воюем за то, чтобы в стране не происходило такого, что происходило в Великую Отечественную войну. Чтобы предотвратить нападение на наше государство. Чтобы наши дети не видели того, что видели наши бабушки и дедушки в годы войны», – рассказал Олег Трофимов.

Губернатор пожелал герою сил и победы.

Напомним, что в Telegram-канале Михаила Ведерникова появилась новая рубрика, в рамках которой он делится информацией о героях спецоперации. Ранее губернатор рассказал о бойцах Никите Кухаренко, Антонии Перевертайло, Руслане Русских, Андрее Циркунове, Александре Лемшине, Василии Рябечкове, Викторе Бойкове и других.