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Общество

Псковская область получит федеральные средства на детские выплаты, школьное питание и квартиры сиротам

Федеральные средства на детские выплаты, школьное питание и квартиры сиротам получит Псковская область. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

В областное Собрание депутатов поступил проект закона об изменении параметров регионального бюджета. В представленном законопроекте доходы текущего года, как и расходы, увеличиваются на 1 млрд 409 млн 140 тысяч рублей – средства направлены в регион из государственного бюджета.

По статье «субсидии» поступления увеличились на 456 млн 665 тысяч рублей. 236 млн 640 тысяч предназначены для ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет. 206 млн 114 тысяч рублей – целевые средства на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. На обеспечение бесплатного горячего питания школьников начальных классов из федерального бюджета выделено 86 млн 604 тысячи рублей.

По статье «дотации» в регион поступило свыше 249 млн рублей – эти деньги предназначены на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.

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