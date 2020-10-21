0
18:23
Несовершеннолетнюю студентку не пустили в магазин за продуктами
17:49
Псковские медработники начнут вакцинироваться от коронавируса с завтрашнего дня
17:30
Футбольный турнир «Вызов» поддержали псковские профсоюзы
17:12
Елена Бибикова о продлении выплат на детей без подачи заявлений: Это необходимая мера
16:34
Для работающих с коронавирусом медиков Псковской области выделили более 74 млн рублей
16:22
Псковское озеро и устье реки Великой освободили от 70 кубометров сетей
16:07
Михаил Ведерников вручил псковским зоозащитникам сертификаты на реализацию грантовых проектов
Еще новости
Общество

Четыре типа COVID-19 перечислил доктор Мясников

Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал все известные типы коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.

Доктор перечислил четыре типа COVID-19. Все они отличаются тем, как вирус переносится людьми. В классификацию Мясникова входят несколько сценариев: бессимптомное течение болезни, сопровождение симптомами ОРЗ, осложнения в виде нетяжелой пневмонии и агрессивная форма болезни с тяжелой пневмонией.

Первый вариант практически безопасен для инфицированного, в то время как последний — агрессивная форма с тяжелой пневмонией — считается крайне опасным для людей с хроническими заболеваниями.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Несовершеннолетнюю студентку не пустили в магазин за продуктами
21 октября 2020
Несовершеннолетнюю студентку не пустили в магазин за продуктами
Псковские медработники начнут вакцинироваться от коронавируса с завтрашнего дня
21 октября 2020
Псковские медработники начнут вакцинироваться от коронавируса с завтрашнего дня
Футбольный турнир «Вызов» поддержали псковские профсоюзы
21 октября 2020
Футбольный турнир «Вызов» поддержали псковские профсоюзы
Елена Бибикова о продлении выплат на детей без подачи заявлений: Это необходимая мера
21 октября 2020
Елена Бибикова о продлении выплат на детей без подачи заявлений: Это необходимая мера
Для работающих с коронавирусом медиков Псковской области выделили более 74 млн рублей
21 октября 2020
Для работающих с коронавирусом медиков Псковской области выделили более 74 млн рублей
Псковское озеро и устье реки Великой освободили от 70 кубометров сетей
21 октября 2020
Псковское озеро и устье реки Великой освободили от 70 кубометров сетей
Михаил Ведерников вручил псковским зоозащитникам сертификаты на реализацию грантовых проектов
21 октября 2020
Михаил Ведерников вручил псковским зоозащитникам сертификаты на реализацию грантовых проектов
Массовое захоронение расстрелянных мирных жителей нашли в Псковском районе
21 октября 2020
Массовое захоронение расстрелянных мирных жителей нашли в Псковском районе

Идет загрузка...