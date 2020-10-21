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Общество

Незаконное скопление автомобильных шин ликвидировал «Экопром» в Псковском районе

Фото: Экопром

В Псковском районе «Экопром» обнаружил скопление автомобильных шин. Незаконное место складирования покрышек выявили на контейнерной площадке в деревне Хотицы, сообщили в пресс-службе «Экопрома».

На контейнерной площадке на улице Невской,1 ранее специалисты регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области выявили скопление автомобильных шин.

21 октября в адрес регоператора поступило сообщение о том, что контейнерная площадка очищена от шин. Кроме того, администрация волости разместила на площадке информацию для жителей о том, какие отходы запрещено складировать в местах накопления ТКО.

«Экопром» напоминает жителям о том, что автомобильные покрышки не относятся к ТКО. Шины отнесены к отходам III-IV классов опасности и способны повредить экосистему.

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