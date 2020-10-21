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Общество

В компании «Экопром» сменился руководитель

Фото Дарьи Хватковой

Руководитель сменился в компании «Экопром». Об этом Псковскому агентству информации стало известно из собственных источников.

Ранее должность директора регионального оператора по обращению с ТКО Псковской области занимал Сергей Пайст. В этой должности он был около двух лет. О причинах смены руководителя не сообщается. Должность директора займет Александр Киселев.

По результатам конкурсного отбора, проведенного Государственным комитетом Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунальному хозяйства, статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Псковской области присвоен ООО «Экопром» (северная и южная зоны). Регоператор занимается вопросами организации экологически безопасного обращения с ТКО.

В услугу по обращению с ТКО входит сбор, транспортирование, сортировка, обезвреживание и захоронение ТКО.

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