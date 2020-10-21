Аварийные деревья в микрорайоне Псковкирпич будут спилены
В микрорайоне Псковкирпич будут спилены аварийные деревья. Об этом рассказала глава Пскова Елена Полонская в своем Instagram-аккаунте.
«Вместе с депутатом по округу № 4 Сергеем Гавриловым проконтролировали исполнение обращений жителей микрорайона Псковкирпич по поводу спила аварийных деревьев», – отметила глава города.
На улице Боровой работы практически завершены, на улице Черняховского будут выполнены в ближайшее время.
«Расположение деревьев вблизи жилых домов и вдоль тротуаров было небезопасным», – отметила Елена Полонская, добавив, что по обращению местных жителей в УГХ был направлен соответствующий запрос. Деревья были признаны аварийными и будут спилены в ближайшее время.