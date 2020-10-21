Спустя 76 лет родные нашли могилу родственника в Пустошкинском районе

20:23, 21 октября 2020, ПАИ

Спустя 76 лет братья Алексей и Геннадий Беловы нашли могилу родного дяди Николая Пескова в Пустошкинском районе, пишет районная газета «Вперед».

В ней отметили, что накануне Дня Победы в редакцию пришло письмо из Тверской области, в котором братья написали, что после долгих поисков получили информацию о том, где погиб и похоронен мамин брат, их дядя. Из-за эпидемиологической обстановки они не смогли приехать в мае. Поэтому только в октябре старший брат Алексей Белов и младший Геннадий, автор нескольких поэтических сборников, член Союза писателей России, смогли посетить могилу родственника.

Братья посетили мемориальное воинское захоронение, которое к 75-летию Победы реконструировано и, согласно государственному проекту, будет благоустраиваться дальше. Как добавили в газете, на могиле родственника Геннадий прочел стихотворение, которое он посвятил семейному герою.

По словам братьев, их дядя Николай Песков родился в 1925 году в деревне Воротишено Уломского района, ныне Череповецкого района Вологодской области. В армию был призван по достижении 18-летия в 1943 году. Сначала прошел курсы военной подготовки в городе Грязовце Вологодской области. По окончании курсов ему было присвоено звание младший сержант, пулеметчик.

Незадолго до отправки на фронт к нему съездила его мама Пелагея Федоровна. Это была их последняя встреча. Через несколько дней после отъезда матери младший сержант Николай Песков был отправлен на Калининский фронт. Воевал в составе 28-й стрелковой Невельской (с 1943 года) дивизии, которая формировалась в городе Котласе Архангельской области и начала свой боевой путь подо Ржевом в районе города Андреаполя.

«Из писем сына родители догадывались, насколько тяжелыми были там бои и призрачны были шансы остаться в живых. Похоронка пришла родителям в начале 1944 года, где сообщалось, что их сын, сержант Песков Николай Иванович, погиб 12 января 1944 года», – рассказали братья.

Спустя 76 лет после его гибели племянникам воина удалось узнать точно, где он был убит и похоронен. Это произошло около деревни Стайки Пустошкинского района Псковской области, на высоте, восточнее 300 метров. В шестидесятые годы прах Николая Пескова был перезахоронен у деревни Сергейцево в братской могиле за № 3506.