Псково-Изборский музей-заповедник занял 16-е место в рейтинге Минкультуры

22:43, 21 октября 2020, ПАИ

Псково-Изборский объединенный музей-заповедник занял 16-е место в рейтинге информационной активности культурной жизни регионов за первое полугодие 2020 года от Министерства культуры РФ. Об этом музей сообщает на своем официальном сайте.

В рейтинге участвуют все 85 субъектов Российской Федерации. Они поделены на три группы: регионы с населением более двух миллионов жителей, регионы с населением от одного до двух миллионов и регионы с населением до одного миллиона.

В формулу расчета вошли следующие показатели: учреждения, места, в которых проходят события, события, подтвержденные события, виджеты, охват и публикации во внешние источники.

На сегодняшний день Псково-Изборский музей-заповедник занимает лидирующие позиции в разделе «Афиша Псковской области».

«Платформа постоянно обновляется, и на днях обновление коснулось рейтинга учреждений и рейтинга регионов: в формулы их расчета были добавлены трансляции. Пока показатель не оказывает серьезного влияния на позицию учреждения и региона, однако в следующем году ситуация может измениться. Рейтинг учреждений и рейтинг регионов ждет масштабное обновление», – отметили в музее.