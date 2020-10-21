Псковские полицейские и общественники провели профилактическую акцию для студентов ПсковГУ

20:51, 21 октября 2020, ПАИ

21 октября в рамках соглашения о сотрудничестве Псковского государственного университета и УМВД России по городу Пскову полицейские и представители общественного совета при городском и областном УМВД провели интерактивную беседу со студентами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В центре внимания оказались проблемы профилактики мошеннических проявлений, различные виды деструктивных групп, в том числе экстремистского характера, в социальных сетях, сообщества, оказывающие негативное влияние на молодежь, а также тяжелые последствия употребления психотропных веществ.

Начальник отделения Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области майор полиции Александр Полатовский рассказал учащимся о современных видах и способах мошенничества и акцентировал внимание собравшихся на том, как не стать жертвой такого рода преступных посягательств. «Данные преступления стали совершаться намного чаще. Если пять лет назад за год было зарегистрировано около 400 сообщений о совершенных мошеннических действияй, в результате которых со счетов доверчивых граждан были похищены денежные средства, то на данный момент, в 2020 году, уже зарегистрировано более 1500 сообщений. За сутки в полицию региона может поступить от 30 до 40 заявлений от граждан», – отметил Александр Полатовский.

В связи с участившимися фактами дистанционного мошенничества майор полиции призвал молодых людей быть предельно внимательными и не поддаваться на уловки мнимых сотрудников банков, сразу же информировать полицию о подобных преступлениях. «Сотрудники службы безопасности сами никогда не звонят своим клиентам, и тем более не спрашивают реквизиты банковских карт и коды безопасности (пароли), присылаемые в СМС», – добавил Александр Полатовский.

Начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Пскову подполковник полиции Ирина Борисова в своем выступлении затронула такие немаловажные понятия, как экстремизм, терроризм и национализм. Кроме того, она привела конкретные примеры деструктивных групп, направленные на разрушение личности человека и зачастую приводящие к совершению суицида. Подполковник полиции предупредила учащихся о том, что большинство подобных групп, созданных в сети Интернет, постоянно отслеживаются сотрудниками полиции, и, по статистике, на большинство из них подписано более одной тысячи человек – это все жители региона. «Необходимо понимать, что такого вида информация, фотография или текст, используемые в целях популяризации идей нацизма и теории расового превосходства, могут привести к уголовной ответственности», – объяснила ответственность использования в социальных сетях запрещенной символики Ирина Борисова.

Член общественного совета при УМВД России по Псковской области Андрей Афанасьев напомнил студентам об ответственности за деятельность, связанную с изготовлением или распространением наркосодержащих веществ. Он также подчеркнул, что наркотики оказывают негативное воздействие не только на физическое здоровье человека, но и на его социальное благополучие.

В завершение встречи приглашенные лица ответили на вопросы студентов и пожелали им успехов в учебе. В свою очередь студенты поблагодарили полицейских и общественников за интересную и полезную встречу.