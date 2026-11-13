Великолучанам напомнили о сроках подачи заявления на итоговое сочинение

10:27, 13 ноября 2026, ПАИ

Заявление на итоговое сочинение для участников ЕГЭ-2027 можно подать до 18 ноября включительно, сообщило управление образования администрации Великих Лук в своём канале на платформе MAX.

Заявления принимают от выпускников 11-х классов и всех, кто планирует сдавать ЕГЭ. Крайний срок подачи – 18 ноября 2026 года включительно.

Пункт регистрации выпускников прошлых лет и обучающихся СПО расположен на улице Половской, 3, телефон (8 811-53) 3-65-64. Режим работы – с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00.

Всю информацию об итоговом сочинении (изложении) и ЕГЭ 2027 года можно получить в управлении образования администрации Великих Лук (улица Дружбы, 31, кабинет № 314, телефон 7-81-45). Сроки и места регистрации также опубликованы на сайте eduvluki.ru/legislation/type/54.