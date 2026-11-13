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Общество

Названа разница между пенсиями в регионах России

Разрыв между регионами России по среднему размеру назначенных пенсий составил более 23,3 тысячи рублей. Такие данные Социального фонда России по состоянию на 1 октября 2026 года опубликованы в базе государственной статистики, сообщает РИА Новости.

Фото: ПАИ

Самые высокие средние пенсии зафиксированы на Чукотке – 42 237,73 рубля. Наименьший показатель оказался в Дагестане, где он составил 18 913,68 рубля. Таким образом, разница между двумя регионами достигла 23 324,05 рубля.

При этом средний размер пенсии работающих и неработающих россиян в октябре 2026 года составил 25 480 рублей.

Ранее россиянам рассказали о способе увеличить будущую пенсию.

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