Названа разница между пенсиями в регионах России

10:28, 13 ноября 2026, ПАИ

Разрыв между регионами России по среднему размеру назначенных пенсий составил более 23,3 тысячи рублей. Такие данные Социального фонда России по состоянию на 1 октября 2026 года опубликованы в базе государственной статистики, сообщает РИА Новости.

Самые высокие средние пенсии зафиксированы на Чукотке – 42 237,73 рубля. Наименьший показатель оказался в Дагестане, где он составил 18 913,68 рубля. Таким образом, разница между двумя регионами достигла 23 324,05 рубля.

При этом средний размер пенсии работающих и неработающих россиян в октябре 2026 года составил 25 480 рублей.

Ранее россиянам рассказали о способе увеличить будущую пенсию.