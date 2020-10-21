Главный инфекционист России изменил мнение об эффективности перчаток

21:56, 21 октября 2020, ПАИ

Главный внештатный инфекционист Минздрава профессор Владимир Чуланов изменил мнение об эффективности перчаток как средства защиты от коронавируса, сообщает РБК со ссылкой на столичный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Владимир Чуланов объяснил, что при правильном использовании перчатки и антисептики одинаково эффективны для борьбы с коронавирусной инфекцией. Он добавил, что ношение многоразовых перчаток может поспособствовать заражению инфекцией, а для эффективной защиты от вируса необходимо носить одноразовые перчатки и не касаться ими лица.

Ранее Владимир Чуланов говорил, что ношение перчаток становится неэффективной мерой борьбы с распространением коронавируса, поскольку многие пользуются ими неправильно, поэтому лучше использовать антисептики.

По его мнению, 10 % заражений происходит контактным путем, когда руки касаются поверхностей, на которых остался вирус. По словам Владимира Чуланова, «если бы каждый обрабатывал руки при входе и выходе из транспорта, никаких перчаток не нужно было бы, этого было бы вполне достаточно, и, может, даже более эффективно, чем перчатки, потому что их надо правильно снимать, утилизировать, а не все это умеют и делают».