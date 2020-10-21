Главный инфекционист России изменил мнение об эффективности перчаток
Главный внештатный инфекционист Минздрава профессор Владимир Чуланов изменил мнение об эффективности перчаток как средства защиты от коронавируса, сообщает РБК со ссылкой на столичный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Владимир Чуланов объяснил, что при правильном использовании перчатки и антисептики одинаково эффективны для борьбы с коронавирусной инфекцией. Он добавил, что ношение многоразовых перчаток может поспособствовать заражению инфекцией, а для эффективной защиты от вируса необходимо носить одноразовые перчатки и не касаться ими лица.
Ранее Владимир Чуланов говорил, что ношение перчаток становится неэффективной мерой борьбы с распространением коронавируса, поскольку многие пользуются ими неправильно, поэтому лучше использовать антисептики.
По его мнению, 10 % заражений происходит контактным путем, когда руки касаются поверхностей, на которых остался вирус. По словам Владимира Чуланова, «если бы каждый обрабатывал руки при входе и выходе из транспорта, никаких перчаток не нужно было бы, этого было бы вполне достаточно, и, может, даже более эффективно, чем перчатки, потому что их надо правильно снимать, утилизировать, а не все это умеют и делают».