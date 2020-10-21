Пикет против дистанционного образования состоится в Пскове

22:20, 21 октября 2020, ПАИ

24 октября в Пскове возле памятника Пушкину и крестьянке на Октябрьском проспекте состоится пикет против принудительного дистанционного образования. Об этом Псковскому агентству информации сообщила организатор пикета Елена Демченкова.

Она отметила, что пикет начнёт в 12 часов, и мероприятие законно и согласованно. «Уведомление подано 19 октября. Отказов, предложений об изменении места или времени от администрации Пскова не поступило», – добавила организатор.

Целями пикета, обозначенными в уведомлении, являются: привлечение внимания граждан к проблемам в сфере образования детей в период ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции; выражение отрицательного отношения к возможному переходу школ на дистанционное обучение; требование к властям обеспечить очный режим получения образования в псковских школах.

«Весной 2020 года все школы города Пскова были переведены на дистанционное обучение. Это произошло после внезапных досрочных и удлиненных каникул, вне зависимости от уровня заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией среди учеников и учителей. Без согласия родителей, принудительно. Возможность заниматься обучением детей дома есть далеко не у всех. Особенно сложно многодетным семьям», – отметила Елена Демченко. По её словам, эффективность такого обучения находится под большим сомнением.

«Сегодня у нас снова объявлены досрочные и удлиненные каникулы, несмотря на все ранее сделанные заявления, что школы будут работать с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Многие родители опасаются, что после каникул снова может последовать дистанционное обучение, на которое они не согласны. Так уже поступили в Москве», – добавила организатор пикета.

«Признавая опасность коронавируса для некоторых людей, необходимо признавать и обеспечивать права других людей на нормальную жизнь: детей на качественное образование, родителей на труд и отдых», – заключила Елена Демченко.