Продажи фитнес-услуг в России упали на 24%

07:00, 22 октября 2020, ПАИ

В начале октября в России на 24% упали продажи услуг в фитнес-центрах и тренажерных залах по сравнению с сентябрем. Такие данные приводят аналитики оператора фискальных данных «Платформа ОФД», пишет газета «Известия».

В фитнес-центрах, кроме прочего, упал и средний чек. В первой половине октября он составил 2,5 тысяч рублей и был на 12% ниже, чем 1-15 сентября. В Москве — 3,8 тысяч рублей, чек упал на 21%.

К компании отметили, что в основном с начала октября граждане покупали больше месячные абонементы, чем годовые. Существенные скидки на услуги фитнес-центры стали предлагать клиентам именно осенью.

Ассоциация операторов фитнес-индустрии фиксирует такую же тенденцию, подтвердила президент организации Ольга Киселева. В августе и сентябре продажи услуг тренажерных залов просели на 30-50%, а с начала октября ситуация усугубилась, особенно в столице, сказала она.