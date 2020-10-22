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Общество

40% студентов в России используют дистанционный формат обучения

В России дистанционный формат обучения используют 40% студентов. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, сообщает газета «Известия. 

По словам Фалькова, вузы зачастую сталкиваются с тем, что преподаватели, контактировавшие со студентами, у которых подтвердилось заболевание, вынуждены уйти на карантин. Из-за этого они не могут приходить в университет, что является «серьезным препятствием и основанием для того, чтобы вузы приняли решение перейти на дистанционный формат». 

Валерий Фальков отметил, что сейчас необходимо срочно решать вопросы, связанные с недостаточной социализацией.

«Люди абсолютно по-разному реагируют на дистанционный формат обучения. От транслятивной педагогики, когда мы передавали знания, глядя в глаза друг другу, мы перешли к чему-то другому. И хотим этого или нет — но онлайн лучше, чем полное отсутствие взаимодействия и передачи знаний», - заключил министр. 

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