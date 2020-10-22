Временно заморозить цены на домашний интернет предложили в Госдуме

07:59, 22 октября 2020, ПАИ

В России предложено заморозить цены на услуги домашнего интернета до 1 июля 2021 года. О такой необходимости заявил депутат Государственной думы Евгений Федоров, пишет газета «Известия».

Депутат считает, что на фоне пандемии коронавируса многие работодатели реорганизовали процесс труда, отправив на дистанционную работу значительную часть сотрудников.

Недавний опрос операторов фиксированной связи, в том числе домашнего интернета, как рассказал Федорова, показал, что в 2021 году ожидается повышения тарифов на свои услуги минимум на 10-20%. Поэтому работники на «дистанционке» понесут дополнительные расходы.

Евгений Федоров призвал рассмотреть совместно с представителями рынка услуг связи возможность заморозить тарифы на домашний интернет — его наличие для многих является сегодня рабочей необходимостью.