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Общество

Роспотребнадзор обнаружил коронавирус в транспорте

Фото: Дарья Хваткова

Роспотребнадзор выявил несколько положительных проб COVID-19 в образцах смывов с поверхностей в медучреждениях, транспорте и магазинах, сообщается на сайте ведомства.

«Роспотребнадзор продолжает мониторинг по обследованию объектов окружающей среды на наличие вируса SARS-CoV-2. Положительных находок новой коронавирусной инфекции в продуктах питания не обнаружено. Образцы коронавируса найдены только в смывах с поверхностей объектов окружающей среды», - говорится в сообщении.

РИА Новости отмечает, что всего специалисты провели более 135 тысяч исследований смывов с объектов окружающей среды, в 170 из них выявили коронавирус. Образцы положительных проб на COVID-19 были обнаружены в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах.

В Псковской области 6 902 человека заразились коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки коронавирус подтвердили у 97 человек.

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