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Общество

97 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

6 902 человека заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 97 человек, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram-аккаунте.

Выздоровело 4 411 пациентов (за сутки – 18). Умерло 68 инфицированных человек (за сутки – 0). Всего специалисты провели 119 879 (за сутки – 1005) тестов на коронавирус.

Также глава региона сообщил о двух новых очагах коронавируса в Псковской области. Их зафиксировали в  Великолукской межрайонной больнице и Псковском областном онкодиспансере. Михаил Ведерников отметил, что именно такие вспышки приводят к росту статистики в целом.

«Учитывая значительно возросшую нагрузку на систему здравоохранения, прошу соблюдать все профилактические меры в общественных местах и на работе», – написал губернатор.

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