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Общество

Определен главный недостаток нового iPhone

Фото: apple.com

Недостаток нового iPhone определили после первого обзора. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Verge.

Выяснилось, что iPhone 12 Pro быстро разряжается, особенно при подключении к сетям 5G. После двух с половиной часов использования с включенным экраном заряд упал до 18%.

При этом эксперты портала Engadget добавили, что люди, привыкшие к времени работы смартфона предыдущего поколения, будут разочарованы этим показателем у новой модели.

Новую линейку iPhone компания представила на прошлой неделе. В продаже будут четыре смартфона: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

В России новые смартфоны поступят в продажу с 23 октября.

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