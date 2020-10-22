Определен главный недостаток нового iPhone
Недостаток нового iPhone определили после первого обзора. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Verge.
Выяснилось, что iPhone 12 Pro быстро разряжается, особенно при подключении к сетям 5G. После двух с половиной часов использования с включенным экраном заряд упал до 18%.
При этом эксперты портала Engadget добавили, что люди, привыкшие к времени работы смартфона предыдущего поколения, будут разочарованы этим показателем у новой модели.
Новую линейку iPhone компания представила на прошлой неделе. В продаже будут четыре смартфона: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.
В России новые смартфоны поступят в продажу с 23 октября.