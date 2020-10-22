Определен главный недостаток нового iPhone

09:20, 22 октября 2020, ПАИ

Недостаток нового iPhone определили после первого обзора. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Verge.

Выяснилось, что iPhone 12 Pro быстро разряжается, особенно при подключении к сетям 5G. После двух с половиной часов использования с включенным экраном заряд упал до 18%.

При этом эксперты портала Engadget добавили, что люди, привыкшие к времени работы смартфона предыдущего поколения, будут разочарованы этим показателем у новой модели.

Новую линейку iPhone компания представила на прошлой неделе. В продаже будут четыре смартфона: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

В России новые смартфоны поступят в продажу с 23 октября.