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Полумиллиона рублей лишились жители Псковской области после звонков мошенников

31-летняя девушка из Новосокольников и 39-летний мужчина из Псковского района стали жертвами дистанционного мошенничества. Всем им звонили незнакомцы, которые представлялись банковскими служащими. Обманным путем мошенники прибрали к рукам их сбережения на общую сумму более полумиллиона рублей. Возбуждены уголовные дела. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

31-летней псковичке также позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка. И под предлогом предотвращения попытки незаконного снятия денежных средств с банковского счета обманным путем завладел деньгами псковички в сумме 32 тысяч рублей. Проводится расследование.

 

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