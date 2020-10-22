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Общество

Роскачество проверило качество и эффективность стиральных порошков

Роскачество проверило семь торговых марок стиральных порошков. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: pixabay

Национальная система мониторинга качества исследовала стиральные порошки для цветного белья торговых марок: «Аист», «Миф», Ariel, Dosia, Tide, Persil и BiMAX. Эксперты  проверили, как порошки отстирывают моторное масло, пот (себум - потовый жир), молоко, кровь, крахмал, чай и глину.

«Нарушений законодательства ни у одной из семи торговых марок не выявлено. Все товары соответствуют обязательным требованиям. С точки зрения действующих в РФ нормативов все товары качественные и безопасные», - заключило Роскачество.

Однако только «Аист» из семи проверенных торговых марок,  по данным организации, соответствует требованиям стандарта Роскачества. Производители Dosia и Ariel учли рекомендации Роскачества и за два года провели работу по улучшению качества продукции: ранее эксперты отмечали, что порошки Dosia и Ariel образуют много пены, не до конца отстирывают пигментно-масляные загрязнения, снижают прочность ткани. Также использование Dosia приводила к желтизне ткани.

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