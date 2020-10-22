Псковичам предлагают написать кибердиктант

10:43, 22 октября 2020, ПАИ

С 24 октября по 1 ноября пройдет всероссийская онлайн-акция по определению уровня финансовой IT-грамотности, приуроченная ко всероссийской неделе финансовой грамотности 2020. В Псковской области кибердиктант можно написать в областной универсальной научной библиотеке (Псков, улица Профсоюзная, дом 2) в Центре социальной, деловой и правовой информации, кабинет 201. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Кибердиктант.рф пройдет на платформе RUNET-ID. К участию приглашаются школьники 12-17 лет и их родители.

Организаторы акции — Российская государственная детская библиотека, Координационный центр доменов RU/.РФ, Банк России и РОЦИТ при информационной поддержке Национального центра финансовой грамотности, а также библиотек России.

«Мир финансов усложняется, все больше финансовых операций проходит в виртуальной среде, поэтому современному человеку необходимо уметь пользоваться различными финансовыми инструментами и вовремя распознавать уловки мошенников, чтобы защищать свое благополучие», - отметили в библиотеке.