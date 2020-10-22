Профессор из ПсковГУ стала лауреатом федерального конкурса на лучший урок письма

11:26, 22 октября 2020, ПАИ

«Почта России» подвела итоги ежегодного XVIII всероссийского конкурса детских писем «Лучший урок письма». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Почты России».

Победителями и лауреатами конкурса в 2020 году стали 45 школьников и четыре учителя из 26 регионов России. Профессор кафедры теории и методики начального и дошкольного образования ПсковГУ Елена Рогалева стала лауреатом конкурса в номинации «Лучшая методическая разработка проведения урока письма».

Организаторами конкурса являются «Почта России», МГУ имени М. В. Ломоносова, Союз писателей России, Профсоюз работников связи России и «Учительская газета». Конкурс проводится уже восемнадцать лет, и за это время в нем поучаствовало более двух миллионов человек.

Цель конкурса «Лучший урок письма» заключается в возвращении культуры письма, воспитании бережного отношения к родному языку, а также обращении к истории своей семьи и страны.

Абсолютными чемпионами по количеству конкурсных работ стали номинации «Есть такая профессия – Родину защищать…», объявленная Министерством обороны РФ, «Рецепты счастливой семьи», проводимая оргкомитетом совместно с Фондом социально-культурных инициатив, и номинация «Мой любимый литературный герой», представленная МГУ имени М.В. Ломоносова.

За все время проведения конкурса выпустили 17 красочных книг тиражом 39 000 экземпляров под общим названием «С чего начинается Родина? Детские письма о главном». Книга детских писем «У меня дома живет амурский тигр» стала лауреатом Национального конкурса «Книга года».

В год юбилея Победы в Великой Отечественной войне совместно с Фондом социально-культурных инициатив издали книгу детских писем и рисунков «Детские письма о главном. 75-летию Великой Победы посвящается».