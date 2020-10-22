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Общество

Невельскую деревню Куракино включили в график вывоза отходов

С 15 октября в график вывоза ТКО включена деревня Куракино в Невельском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регоператора ООО «Экопром». Способ сбора и вывоза отходов - мешковой. Отходы будут забирать один раз в две недели.

Ближайший вывоз мусора состоится в четверг, 29 октября. В ноябре мусоровоз приедет в Куракино 12 и 26 числа (2-й и 4-й четверг месяца), в декабре - 10 и 24 (2-й и 4-й четверг месяца).

Мешки с ТКО следует выставлять в места накопления, определенные органом местного самоуправления, в день приезда мусоровоза с 8:00.

Помощь в организации вывоза отходов из деревни Куракино оказал представитель регионального оператора по обращению с ТКО «Экопром» в Невельском районе Константин Богданов. Он инициировал проведение собрания жителей деревни с участием представителей органов местного самоуправления, по итогам которого населенный пункт был включен в график вывоза отходов регоператора.

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