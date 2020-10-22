В Полистовском заповеднике открыта вакансия научного сотрудника
В государственном природном заповеднике «Полистовский» открыта вакансия научного сотрудника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе заповедника.
Для работы здесь требуются ответственные, коммуникабельные люди с высшим образованием (специалитет, магистратура) в области естественных наук, готовые переехать в Бежаницкий район и жить в месте, окруженном водно-болотными угодьями, "но не в отрыве от благ цивилизации".
Заповедник предоставляет полный соцпакет, оформление по ТК РФ, возможности роста, работа в экологически чистой местности, в стабильной государственной организации.
Место работы - поселок Бежаницы, Псковская область.
Компенсируется стоимость аренды жилья. Заработная плата оговаривается во время собеседования.
Основные направления деятельности: метеорология, гидрология, знание программ Excel, Access, MapInfo (или аналогичных). Желательно наличие водительских прав категории «В», готовность работы в полевых условиях.
Резюме можно отправлять по адресу: office@polistovsky.ru, science@polistovsky.ru (Игошева Светлана Юрьевна). Для соискателей предусмотрена возможность дистанционного собеседования.