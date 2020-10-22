В Полистовском заповеднике открыта вакансия научного сотрудника

11:24, 22 октября 2020, ПАИ

В государственном природном заповеднике «Полистовский» открыта вакансия научного сотрудника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе заповедника.

Для работы здесь требуются ответственные, коммуникабельные люди с высшим образованием (специалитет, магистратура) в области естественных наук, готовые переехать в Бежаницкий район и жить в месте, окруженном водно-болотными угодьями, "но не в отрыве от благ цивилизации".

Заповедник предоставляет полный соцпакет, оформление по ТК РФ, возможности роста, работа в экологически чистой местности, в стабильной государственной организации.

Место работы - поселок Бежаницы, Псковская область.

Компенсируется стоимость аренды жилья. Заработная плата оговаривается во время собеседования.

Основные направления деятельности: метеорология, гидрология, знание программ Excel, Access, MapInfo (или аналогичных). Желательно наличие водительских прав категории «В», готовность работы в полевых условиях.

Резюме можно отправлять по адресу: office@polistovsky.ru, science@polistovsky.ru (Игошева Светлана Юрьевна). Для соискателей предусмотрена возможность дистанционного собеседования.