930 коек для ковид-пациентов развернуто в Псковской области

11:20, 22 октября 2020, ПАИ

930 коек для ковид-пациентов развернуто в Псковской области, сообщила на совещании 22 октября председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Гаращенко, общий фонд складывается из имеющихся коек в инфекционной больнице Пскова и Великих Лук. «На сегодня у нас 628 коек с кислородом (из них 240 - в городской больнице и 388 коек - в инфекционной больнице). Общий коечный фонд с кислородной поддержкой - 68% Показатель оптимальный по всем нормативам», - уточнила Марина Гаращенко.